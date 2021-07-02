'Tasarruf genelgesi'yle kamuda gazete satın alım yasağı genişletildi

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanlığı önceki gün yayımladığı ve kendisini kapsam dışında bıraktığı “tasarruf” genelgesi ile önceki genelgede yer alan “gazete alım yasağının” kapsamını genişletti. Yeni genelgeye göre artık üst düzey görevde bulunanlara da gazete alınmayacak.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan yeni genelgede şöyle denildi: “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacaktır. İdare faliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten vb. yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bastırılması zorunlu görülen dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih edilecektir.”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ben hariç hepiniz tasarruf edin” genelgesinin basına vurulan son darbe olduğunu söyledi. Bulut, “Kamuya 1 TL, 2 TL’lik gazete almakla bütçe zarar görmez. Bütçe bürokratlara 5-10 ballı maaş vermekten, uçan saraya, yazlık ve kışlık saraylara milyarlarca TL harcamaktan, kamudaki makam aracı saltanatından, bütçenin yandaşlara akıtılmasından, har vurup harman savuran, su gibi para harcayan Saray’ın örtülü ödeneğinden zarar görür. Tasarruf yapılacaksa buralardan başlanmalıdır” dedi.