CHP'li Torun'dan tepki: Erdoğan, kendi yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutuyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 15:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin, göreve gelir gelmez israf düzenine, lüks araç saltanatına, yetim hakkının yandaş dernek ve vakıflara aktarılmasına "dur" dediğini belirtti.

CHP'li Torun, Resmi Gazete'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesini değerlendirdi. Tasarruf tedbirlerinden sadece Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin muaf tutulduğunu belirten Seyit Torun, "Erdoğan, kendi yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutuyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAF DÜZENİ"

"İtibardan tasarruf olmaz" diyenlerin, tasarrufu belediyelerden beklediğini kaydeden CHP'li Torun, "Belediyelerimiz israfa 'dur' dedi. Bizim belediyelerimiz göreve gelir gelmez, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimlerinin israf düzenine, lüks araç saltanatına, yetim hakkının yandaş dernek ve vakıflara aktarılmasına 'dur' demiştir" değerlendirmesini yaptı.

'KREŞ YAPMAYIN DEMEKTEN İBARET"

Tasarruf genelgesinde, belediyelerin kreş yapmasının "israf" sayıldığını ileri süren Torun, "Bu genelgede görüyoruz ki, bu iktidarın tasarruftan anladığı belediyelerimize 'kreş yapmayın' demekten ibarettir. Yavrularımız için kreş yapmayı israf olarak gören bu iktidarı milletimizin vicdanına havale ediyoruz" görüşünü savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genelgedeki tasarruf tedbirlerinde günlük gazete alımlarının sınırlandırıldığını da kaydetti.