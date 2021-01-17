Taşçıer: Caniler, cesaretlerini kadın katillerine ödül gibi cezalar verilmesinden alıyor

17 Ocak 2021 Pazar, 14:38

CHP'li Gamze Taşçıer, Konya'da eşi Rukiye Ay'ın ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökmesine rağmen serbest bırakılan Ali Ay ile ilgili değerlendirme yaptı.

Taşçıer, Türkiye'de acil çözülmesi gereken konulardan birinin kadına şiddet olduğunu hatırlatarak, "Bu kadar canavarlaşan bir şahsın tutuksuz yargılanıyor olması toplum adına tehlikedir. Böylesi bir caniliği yapanın elini kolunu sallayarak dolaşması tüm kadınlar ve çocuklar adına risktir" dedi.

Taşçıer, İstanbul Sözleşmesi'nin önemini bir kez daha vurgulayarak, "Uygulanması için mücadele verdiğimiz, iktidarın ise çıkmak için çabaladığı İstanbul Sözleşmesi işte bu zihniyete güç veren kararları engelleyebilir. Ancak uygulanmıyor. Ülkeyi yönetenlerin en tepeden, bu sözleşmeden çıkılabilir cümlesini kurmaları bile potansiyel katillere cesaret veriyor" diye tepki gösterdi.

"CESARETİNİ, ÖDÜL GİBİ CEZALARDAN ALIYOR"

Taşçıer, Ali Ay'ın eşine, "‘Şimdi seni öldürsem 5 yıl alırım. 3 yıl yatar çıkarım" dediğini belirterek, "Bu potansiyel katillerin güç aldığı nokta budur işte. Bu söz basit bir söz de değil. Bugüne kadar kadın cinayetlerinde yargının verdiği kararların potansiyel katiller üzerindeki etkisidir. Bu algıyı yaratan maalesef, erkek egemen zihniyetin hakim olduğu yargı oluyor. Kravat taktığı için indirim alan katilleri gören,

'O saatte orada ne işi vardı, ama etek giymişti, ama ruj sürmüştü' gibi sözde gerekçelere tahrik indirimi verildiğini gören potansiyel katiller güç ve cesaret buluyor. Bizim değiştirmemiz gereken bu zihniyettir” diye konuştu.