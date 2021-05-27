Taşcıer: "Kadının birey olduğuna inanmayan kişiyle karşı karşıyayız"
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan’ı istifaya davet etti.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan’ı, dün TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunda yaptığı sunumu eleştirerek, istifaya davet etti.
Taşcıer, Meclis'te Kadınlara Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonunun CHP’li üyeleriyle basın toplantısı düzenledi. TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın dün komisyonda sunum yaptığını anımsatan Taşcıer, Arslan'ın daha önceki skandal açıklamalarına yenilerini eklediğini savundu.
"Kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören, birey olarak tanımayan, kadınları aşağılayan, değil kadın hakları temel insan haklarını dahi tartışmaya açmak isteyen bu şahsın sözlerini işitmek durumunda kaldık" diyen Taşcıer, Arslan’ın kendi şahsi görüşlerine göre evrensel ilkeleri eğip bükmeye çalıştığını ileri sürdü.
"Bu kişinin değil insan hakları kurumu başkanı olması, insanla muhatap olacak herhangi bir kurumun başında olmasının dahi kabul edilemeyeceğini" savunan Taşcıer, şunları kaydetti:
"Kadınların birey olduğuna dahi inanmayan bir kişi ile karşı karşıyayız. Sunumu sayısız skandallar içeriyor. Biz kadın haklarına dayalı bir sunum beklerken değil kadın hakları, insan haklarına dahi aykırı bir sunumla karşı karşıya kaldık. Ayrımcı, nefret kusan bir dille insan hakları karşıtı olduğunu ifade etti. Bu kurum başkanının varlığı, akıl almaz bir olaydır. Daha kadına yönelik şiddetin ne demek olduğunu bilmiyor. Kendimizi dün adeta 'kadınlar, insan mıdır?' konulu Ortaçağ sohbetinde hissettik. Dün o kadar bilimsellikten uzak bir sunum izledik ki helal gıda ile beslenmenin şiddeti azalttığı gibi deli saçması bir ifade bile mevcuttu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, bir an önce o makamı boşaltmalı ve istifa etmelidir."
Taşcıer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretine ilişkin sözlerini de eleştirdi.
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