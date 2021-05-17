CHP'li Gamze Taşcıer: 100’e yakın intihar oldu, müzisyenler destek bekliyor
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, salgında yüze yakın müzisyenin intihar ettiğine dikkat çekerek, “Müzisyenlere 1000 liralık bir yardımdan söz ediliyor. Bu yardım çözüm değil. Bu insanlar bir yıldan uzun süredir işsiz” dedi.
CHP’nin salgından etkilenen sanatçılar için verdiği yasa teklifinin detaylarını da paylaşan Taşcıer, eylül ayında 100’e yakın müzisyenin intihar ettiğini gündeme getirdiğini anımsattı. Taşcıer, “O günden bu yana hâlâ bir şey yapılmış değil” dedi. Taşcıer’in paylaştığı öneriler arasında, CD, harici sabit disk, USB gibi içerik depolamaya yarayan araçlardan alınan Özel Kopyalama Harcı gelirlerinin sanatçılar için kullanılması, işsizlik fonundan yararlanılması, tiyatroculara yapılan salgın desteklerinde zorunlu belge olarak gösterilen “Vergi ve SGK borcu yoktur” yazısının istenmemesi bulunuyor.
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