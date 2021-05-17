CHP'li Gamze Taşcıer: 100’e yakın intihar oldu, müzisyenler destek bekliyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

CHP’nin salgından etkilenen sanatçılar için verdiği yasa teklifinin detaylarını da paylaşan Taşcıer, eylül ayında 100’e yakın müzisyenin intihar ettiğini gündeme getirdiğini anımsattı. Taşcıer, “O günden bu yana hâlâ bir şey yapılmış değil” dedi. Taşcıer’in paylaştığı öneriler arasında, CD, harici sabit disk, USB gibi içerik depolamaya yarayan araçlardan alınan Özel Kopyalama Harcı gelirlerinin sanatçılar için kullanılması, işsizlik fonundan yararlanılması, tiyatroculara yapılan salgın desteklerinde zorunlu belge olarak gösterilen “Vergi ve SGK borcu yoktur” yazısının istenmemesi bulunuyor.