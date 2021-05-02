Tavşanlarını öldüren kediyi vurmak isterken, amcasının oğlunu vurdu

02 Mayıs 2021 Pazar, 19:16

Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde tavşan besleyen 15 yaşındaki S.E’nin tavşanlarını kediler öldürmeye başladı. Bunun üzerine tüfeği ile kedileri öldürmek isteyen S.E. ateş etti.

Ergen’in tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu 12 yaşındaki O.E'ye isabet etti. Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.