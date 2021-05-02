Tavşanlarını öldüren kediyi vurmak isterken, amcasının oğlunu vurdu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde beslediği tavşanları öldüren kedileri vurmak için av tüfeği ile ateş açan 15 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 12 yaşındaki amcasının oğlunu vurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 19:16
Tavşanlarını öldüren kediyi vurmak isterken, amcasının oğlunu vurdu
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Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde tavşan besleyen 15 yaşındaki S.E’nin tavşanlarını kediler öldürmeye başladı. Bunun üzerine tüfeği ile kedileri öldürmek isteyen S.E. ateş etti.

Ergen’in tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu 12 yaşındaki O.E'ye  isabet etti. Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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