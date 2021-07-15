Tayfun Pirselimoğlu Cannes’da

Yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu yeni film projesi ile 74. Cannes Film Festivali’nin atölye programına katıldı. Pirselimoğlu’na zoom uygulaması ile ulaştık ve festival deneyimlerini konuştuk..

Emrah Kolukısa
15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:09
Tayfun Pirselimoğlu Cannes’da
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Tayfun Pirselimoğlu 74. Cannes Film Festivali atölye programına seçilen filmi için Cannes’da yapımcılarla ve farklı festivallerin yöneticileriyle görüşmeler yapıyor. Festivalin sonuna kadar Cannes’da kalacak olan Pirselimoğlu yeni filminin çekimlerine Eylül 2022’de başlamayı planladığını söyledi.


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