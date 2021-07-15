Tayfun Pirselimoğlu Cannes’da

15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:09

Tayfun Pirselimoğlu 74. Cannes Film Festivali atölye programına seçilen filmi için Cannes’da yapımcılarla ve farklı festivallerin yöneticileriyle görüşmeler yapıyor. Festivalin sonuna kadar Cannes’da kalacak olan Pirselimoğlu yeni filminin çekimlerine Eylül 2022’de başlamayı planladığını söyledi.

