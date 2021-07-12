Ünlü oyuncu Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı
74. Cannes Film Festivali'ne katılan Jodie Turner-Smith'in mücevherleri çalındı. Ünlü oyuncunun Cannes'daki son gününde 2,5 saat polis merkezinde kaldığı öğrenildi.
Cannes Film Festivali, ünlü oyuncu Jodie Turner-Smith için kötü geçti. 34 yaşındaki oyuncunun, mücevherlerinin çalındığı iddiasıyla pazar günü polise şikayette bulunduğu öğrenildi.
Rol aldığı son filmi After Yang’in prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katılan Turner-Smith, dün sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Cannes’daki son günümün 2,5 saatini polis merkezinde geçireceğimi düşünmezdim ama maalesef buradayım” diye yazdı.
didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are… ??— Jodie (@MissJodie) July 11, 2021
MÜCEVHERLER 10 BİNLERCE AVRO TUTARINDAYDI
Yerel kaynaklara göre, İngiliz oyuncunun, çalınan mücevherleri 10 binlerce Avro tutarındaydı.
NTV'nin Fransız Nice Matin gazetesinin haberinden aktardığına göre, Turner-Smith’in festival boyunca kaldığı otel odasında herhangi bir zorlama bulunmadığı tespit edildi. Hırsızlık iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Turner-Smith, dün, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme gibi alanlarda çalışan Kering Vakfı’nın festival kapsamında düzenlediği söyleşiye katılarak, kadınların ve siyahların film endüstrisinde desteklenmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda bir konuşma yaptı.
Amerikalı meslektaşı Joshua Jackson ile 2019’da evlenen Turner-Smith, geçen yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti.
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