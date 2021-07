Ünlü oyuncu Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

Cannes Film Festivali, ünlü oyuncu Jodie Turner-Smith için kötü geçti. 34 yaşındaki oyuncunun, mücevherlerinin çalındığı iddiasıyla pazar günü polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Rol aldığı son filmi After Yang’in prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katılan Turner-Smith, dün sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Cannes’daki son günümün 2,5 saatini polis merkezinde geçireceğimi düşünmezdim ama maalesef buradayım” diye yazdı.

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are… ??