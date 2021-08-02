Taylan Antalyalı'ya ödül

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:40

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve teknik çalışmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde, hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı'ya ödülünü, antrenmandan önce 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu takdim etti.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.