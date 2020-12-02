Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi

"İsimsizler Hareketi" adlı sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:22
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İsimsizler Hareketi adı altında başlattığı sosyal medya hareketi nedeniyle i20 Mayıs'ta tutuklanan Taylan Kulaçoğlu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.




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