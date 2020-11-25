Tayland’da ele geçirilen ‘bir milyar dolarlık uyuşturucu’ temizlik maddesi çıktı
Tayland'da 12 Kasım'da ele geçirilen ve "bir milyar dolarlık ketamin" diye duyurulan kimyasalların temizlik maddesi olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, hatanın kimyasal maddelerin ele geçirildiği depoda yapılan testlerden kaynaklandığını açıkladı.
Tayland'da 12 Kasım'da ele geçirilen ve "bir milyar dolarlık ketamin" diye duyurulan kimyasalların temizlik maddesi olduğu ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, hatanın kimyasal maddelerin ele geçirildiği depoda yapılan testlerden kaynaklandığını açıkladı.
Somsak, laboratuvar testlerinde bu kimyasalların trisodyum fosfat olduğunun anlaşıldığını söyledi.
Leke sökücü madde
Trisodyum fosfat, leke sökücülerde yaygın olarak yaygın olarak kullanılan bir bileşik. Bu madde gıda katkısı olarak da kullanılabiliyor.
Laboratuvar testlerinden önce böyle bir duyuru yapmanın yanlış olduğunu kabul eden Somsak, bu teknik hatanın hem ketamin hidroklorür hem de trisodyum fosfatın testlerde mor renge dönüşmesinden kaynaklandığını belirtti.
Anestezik bir madde olarak kullanılan ketaminin, halüsinojenik etkileri nedeniyle uyuşturucu olarak da kullanıldığı biliniyor.
Ketaminin bu şekildeki kullanımı vücuda ciddi zarar verebildiği gibi ölümcül de olabiliyor.
Tayland polisi, Tayvan polisinin ihbarıyla ele geçirilen 11,5 ton toz maddenin piyasa değerinin 950 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.
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