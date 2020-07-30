TBB: Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasını kınıyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, TBB Avukat Hakları Merkezi üyesi Şenol Yücesoy’un TBB adına Dönmez’e destek için Hatay’a gittiği ve TBB’nin konunun takipçisi olacağı vurgulandı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYIRIDIR"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A'nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez. Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.”

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, dün gece, Hatay’ın İskenderun ilçesinde, ailesi ile birlikte bir restoranda yemek yediği sırada polisin kendisine kimlik sorması üzerine gerekçe sordu. Bunun üzerine polisler Dönmez’i gözaltına aldı.