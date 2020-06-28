TBB Yönetim Kurulu Üyeleri Feyzioğlu'nu istifaya davet etti

28 Haziran 2020 Pazar, 15:01

TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu üyeleri Asude Şenol, Sabri Çepik, Filiz Saraç, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu istifaya davet etti. 4 isim dilekçelerinde Feyzioğlu’nun Ankara 300 metre kala durdurulan baro başkanlarına destek vermediğini ve bunun sonucunda baro başkanlarının ona arkasını döndüğünü hatırlatarak, “TBB Başkanı, yasa teklifine karşı mücadele eden Barolar ve avukatların mücadelesine gölge etmemeli görevinden istifa etmelidir” dedi.



4 isim dilekçelerinde, ‘barolara ‘böl,parçala, yönet’ formülünü getirmeye çalışıldığını’ ve buna ‘en yüksek şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini’ kaydederek, baro başkanlarının değişikliğe karış başlattıkları “Savunma yürüyor” eylemi ile tepkisini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Yürüyüşün Ankara’ya 300 metre kala durdurulduğu sırada TBB Başkanı Feyzioğlu’nun kendilerini karşılamadığına yer verilen dilekçede şunların altı çizildi:

“Ankara girişinde karşılamak ve bu onurlu mücadeleye destek vermek bir yana, öncesinde yaptığı açıklamalarla yapılanı yok farz ettirmeye yönelik tavrı kabul edilemez niteliktedir. 2 gün boyunca tüm kamuoyu ve meslektaşlarımızda haklı infial yaratan ve Baro Başkanlarımızın maruz kaldığı sıkıntılı süreçte yanlarında olmamıştır.”

“Baro Başkanlarının arkasını döndüğü, Barolardan ve kendini seçenlerden kopan, kişisel tutumları ile Barolar nezdinde güven kaybına uğrayan, kendini seçenlerin temsilinden vazgeçmiş bireysel davranmayı hak gören TBB Başkanı'nın yapması gereken en doğru davranış istifa etmektir.Kendisine oy veren kitleden ve önceki çizgisinden hızla uzaklaştığı görüntüsü veren TBB Başkanı, yasa teklifine karşı mücadele eden Barolar ve avukatların mücadelesine gölge etmemeli görevinden istifa etmelidir.”