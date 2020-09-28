TBB'den kınama

Türkiye Barolar Birliği, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını kınadı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:14
TBB'den kınama
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Türkiye Barolar Birliği, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınadığını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Türkiye Barolar Birliği olarak, Ermenistan'ın, Azerbaycan toprağında uluslarararası hukuka aykırı olarak  sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz." 


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