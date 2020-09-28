TBB'den kınama

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:14

Türkiye Barolar Birliği, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınadığını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Türkiye Barolar Birliği olarak, Ermenistan'ın, Azerbaycan toprağında uluslarararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz."