TBB'den kınama
Türkiye Barolar Birliği, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını kınadı.
Türkiye Barolar Birliği, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınadığını açıkladı.
Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Türkiye Barolar Birliği olarak, Ermenistan'ın, Azerbaycan toprağında uluslarararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz."
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