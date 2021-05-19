TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:33

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçına usulsüz seyirci almasından dolayı siyah-beyazlı kulübe 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.





Disiplin Kurulu, Ahmet Kandemir'e ise aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin 750 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.