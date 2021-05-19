TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın başantrenörü Ahmet Kandemir'e para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:33
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası
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TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçına usulsüz seyirci almasından dolayı siyah-beyazlı kulübe 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.


Disiplin Kurulu, Ahmet Kandemir'e ise aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin 750 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.


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