Ayder Yaylası'nda yapılacak 7 milyon liralık spor tesisi işi tanıdık şirkete verildi
Ayder Yaylası’nda yapılacak tesisleri, kapalı kapılar ardında otopark ihalesini alan Rizeli Turgut Müteahhitlik yapacak. Şirketin sahibi İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yakınlığı ile biliniyor.
Ayder Yaylası’nda yeni bir skandala imza atıldı. Geçen ay “Ayder Yaylası Spor Tesisleri Yapım İşi” ihalesine çıkıldı. İhaleyi 6 milyon 343 bin Türk Lirası karşılığında Rize merkezli Turgut Müteahhitlik kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz” çıkışının ardından Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan doğal güzelliği ile ünlü Ayder Yaylası için kentsel dönüşüm, projesi başlatılmıştı.
Yaylada Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günü birlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş-çıkış noktaları belirlendi.
YİNE KAPALI KAPILAR ARDINDA
İhale, olağanüstü durumlarda uygulanması gereken davet yöntemiyle yapıldı. Şirket 2019 yılında Ayder Yaylası’ndaki 222 milyonluk kapalı otopark ihalesini de yine aynı yöntemle almıştı.
Şirketin internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şirkete ziyaretlerde bulunduğu görülürken, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turgut’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi AKP’li isimlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı sergileniyor. Sitede yer alan bilgilere göre, şirketin üstlendiği projelerden bazıları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Köprü İnşaatı, RTEÜ Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları, Rize İçme Suyu İsale Hattı, Çayeli Kaymakamlığı Hükümet Konağı, Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Düzenleme Projesi.
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