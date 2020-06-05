TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama

05 Haziran 2020 Cuma, 14:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürülmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Mustafa Şentop’un açıklamaları şu şekilde:

"İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum. 26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir. erkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır.”



