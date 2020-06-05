TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama
CHP’li ve HDP’li üç ismin milletvekiliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, itirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz olduğunu savundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürülmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Mustafa Şentop’un açıklamaları şu şekilde:
"İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum. 26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir. erkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır.”
Video Haberler
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada
- Adıyaman'da şaşkına çeviren görüntüler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı