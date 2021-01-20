TBMM Başkanı Şentop, Covid-19'a yakalanan milletvekillilerin sayısını açıkladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi" dedi.

(DHA)
20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:20
TBMM Başkanı Şentop, Covid-19'a yakalanan milletvekillilerin sayısını açıkladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı. Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi" bilgisini paylaştı.


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