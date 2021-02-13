"TBMM Başkanı Şentop'un yalanladığı 'milletvekillerine aşı önceliği' iddiası doğru çıktı"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yalanladığı, "Sağlık Bakanlığı ile varılan mutabakat sonrasında milletvekillerinin öncelikli olarak aşılanmaya başlayacağı" şeklindeki iddiaya ilişkin bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı, vekillerin TBMM doktorları tarafından aranıp aşı olmaları için davet edildiğini aktardı.
Daha önce Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın gündeme getirdiği, "Sağlık Bakanlığı ile varılan mutabakat sonrasında milletvekillerinin öncelikli olarak aşılanmaya başlayacağı" iddiası TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından sert sözlerle yalanlanmıştı. Şentop, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, “Böyle bir şey yok. Pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen uydurmadır, asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur, aşı konusunda milletvekillerine yönelik bir planlama yoktur” dedi.
"SARIKAYA'NIN HABERİ DOĞRU"
Bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sarıkaya'nın iddiasının doğrulandığını aktardı. Altaylı yazısında, "TBMM doktorluğu tarafından aranıp, aşıya davet ediliyormuş. Bu haber önceki gün bazı yayın kuruluşlarında yer aldı ve hâlâ yalanlanmadı. Demek ki Muharrem Sarıkaya’nın haberi doğru imiş ve doğru haber yalanlanmış anlaşılan" ifadelerine yer verdi.
Altaylı yazısını, "O halde Muharrem Sarıkaya’nın 'Mayıs’a kadar herkes aşılanmış olacak' demesi de doğrudur diye umuyorum. Haziran’a kadar aşı olamamışsam, Muharrem’e başvuracağım" sözleriyle sonlandırdı.
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