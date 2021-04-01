İYİ Partili Dervişoğlu'ndan iktidar milletvekillerine: "Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh oh!"

01 Nisan 2021 Perşembe, 17:21

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam muhalefet oylarıyla reddedilen kanun teklifinin bugün yeniden oylanması için yapılan görüşmelerde konuştu. Dervişoğlu, konuşması sırasında kendisine sataşan AKP Milletvekillerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine göndermede bulunarak, “Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM’nin çatısı altında buluşturduk ya, alıştığınız bir üslupla söyleyeceğim: Ohh… Ohh…” dedi.

“ÖYLE BİR GOL YEDİNİZ Kİ RÜŞTÜ’YÜ FUTBOLA BAŞLATSANIZ KALENİZDEN ÇIKARAMAZSINIZ”

İYİ Partili Dervişoğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda bu akşam yaptığı konuşma şöyle:

“Saygıdeğer milletvekilleri, milletvekilliği yemini ettiğim günden beri ilk defa böyle güzel bir Meclis ortamında bulunuyorum. İktidar grubuna, bize milletvekili olmanın keyfini yaşattığı için ayrıca teşekkür ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Ya dün burada olsaydınız da oy atsaydınız laf atmak yerinde daha iyi değil miydi? Şimdi sizin hiçbir ifadenizden asla ve katta rahatsız olmam. Ama şunu söyleyeyim. Ben sizin yerinizde olsam bu tartışmaya vesile olacak laf atmalardan uzak dururum. Siz dün öyle bir gol yediniz ki, yani Rüştü’yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Şimdi bakın, dün burada hiçbiriniz yoktunuz. Bugün buradasınız. Şeref verdiniz. Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM’nin çatısı altında buluşturduk ya, alıştığınız bir üslupla söyleyeceğim: Ohh… Ohh…

“BEN ÇALDIĞINIZ MİNAREYE ARADIĞINIZ KILIFA KARŞIYIM”

Ben bu kürsüden HDP ile olan mesafemi ölçmeye kalkanlara mezura milliyetçisi diyorum. Mezura milliyetçisi… Sen benim nereye yakın olduğuma değil, hukuka ve adalete ne kadar uzak olduğunun hesabını yapmalısın. Ben sizin yerinizde olsam TBMM gündemine getirdiğim kanuna sahip çıkardım. Şimdi başınızı yerden kaldıramamanız lazım sizin. (AKP’den) 10 kişi vardı. Muhalefet grubunda da milletvekilleri vardı. Getirdiğiniz kanun teklifinin maddelerine geçilmesi de bu parlamentonun oylarıyla reddedildi. Her şey gözümüzün önünde yaşandı. İçtüzük size, bunu düzeltecek hukuku da beraberinde getiriyor. İçtüzüğün 13.Maddesine göre de size kendinizi kurtarabilme imkanı verdi. Ben İçtüzüğün size tanıdığı hukuka karşı değilim. Ben çaldığınız minareye aradığınız kılıfa karşıyım.”