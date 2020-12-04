TBMM Genel Kurulu'nda 'zırva' gerginliği

04 Aralık 2020 Cuma, 14:28

Türkiye Varlık Fonu (TVF) işlemlerinin araştırılması için CHP’nin verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması yönündeki grup önerisi TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece görüşüldü.

‘ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ’ NE DEMEK?

“Saçma söz, nasıl yorumlanırsa yorumlansın, niteliğini değiştirmez” anlamına gelen “Zırva tevil götürmez” atasözü TBMM Genel Kurulu’ndaki bu görüşmelerde tartışmaya yol açtı.

‘KATAR’DAN GELEN PARALAR KİMİN PARALARI?’

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP önerisini desteklediklerini belirterek şu konuşmayı yaptı:

“Arkadaşlar, bu Katar’la ilişkilerde bir tuhaflık var. Ticaretimiz sadece 1,3 milyar dolar fakat parasal ilişkilerimiz olağanüstü büyük. Bize 15 milyar dolar swap kanalı açıyor, efendim, 2,6 milyar dolar doğrudan yatırım yapıyor, Sayın Erdoğan’a uçak hediye ediyor. Katar’la olan bu karanlık ilişkilerin mutlak suretle gözden geçirilmesi lazım. Bu anlamda, ben bu araştırma önergesini çok önemsiyorum. Mutlak suretle bunun aydınlatılması lazım yoksa diğer türlü başımıza çok ciddi sıkıntılar gelmesinden endişe ediyorum. Bakın, bir zamanlar Suriye’yle ilişkiler de böyleydi, kankaydık. Suriye’yle geldiğimiz durum ortada. Bu ilişkiler kurumlar üzerinden yürümeli, bu ilişkiler diplomatik kanallar üzerinden yürümeli. Böyle al gülüm ver gülüm ilişkiler olmaz. Katar’dan gelen bu paralar, kimin paralarıdır? Bu konunun mutlak suretle aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bu konuşmaya itiraz edince Genel Kurul’da şu diyaloglar yaşandı:

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ “ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ” DEDİ

Akbaşoğlu (AKP): Sayın Başkanım… Kayıtlara geçmesi açısından şunu ifade etmek istiyorum ki…Biraz evvel kürsüde konuşan hatibin bütün sözleri hakikaten talihsiz sözler olarak kayıtlara geçmiştir. İlişkiler, devletler arası hukuk çerçevesinde söz konusudur. Sorduğu sorulara hakikaten “Zırva tevil götürmez.” kabîlinden cevap vermeyi sakil addediyorum.

Lütfü Türkkan (İYİ Parti): Hadi canım sen de! Hadi canım sen de!

Erhan Usta (İYİ Parti): Yazıklar olsun!

Lütfü Türkkan (İYİ Parti): Zırvalıyorsun!

Akbaşoğlu (AKP): Hakikaten bu konuda ailelerle ilgili birtakım sözlerin söylenmesi çok talihsiz bir yaklaşımdır. Hakikaten kabul edilemez.

Lütfü Türkkan (İYİ Parti): Zırvalıyorsun! Bu kadar zırva fazla bu Genel Kurula. Sayın Başkanım, 69’a göre söz istiyor, “zırva” dedi.

Erhan Usta (İYİ Parti): Sayın Başkanım, sataşmadan söz istiyorum.

Başkan Süreyya Sadi Bilgiç: Buyurun Sayın Usta.

‘KATARLA KARANLIK İLİŞKİLER’

Erhan Usta (İYİ Parti): Bu kadar mı vicdandan yoksunsunuz? Yani aklınıza ve vicdanınıza hitap ediyorum. Ulaştırma Bakanı geliyor, üç yıllık bütçe yapıyor ve koskocaman kitap getiriyor, 2035’e kadar hedeflerinden bahsediyor. Bir tane Katar cümlesi yok burada. Ondan sonra Katar Emiri geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir anda diyor ki: “Katar’la bu çılgın proje durmadı, devam ediyoruz.” Buna başka nasıl bakabilirsiniz? Orada arazi alındığını da biliyoruz. 1,3 milyar dolar ticari ilişkiniz olan bir ülke size niye 15 milyar dolar swap limiti açar? Niye bize uçak hediye ediyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar, bu ilişkiler karanlık ilişkilerdir tekrar söylüyorum, bu ilişkilerin mutlak surette aydınlatılması gerekir. Biz bak polemik falan yapmıyoruz, biz belgelerle, bilgilerle konuşuyoruz ancak hakareti kendisine şiar edinmiş bazı arkadaşlar tutup buradan bize hakaret ediyorlar. O sözün aynısını ben size iade ediyorum, başka bir şey yapmıyorum.

‘KAPKARANLIK İLİŞKİ’

Mihrimah Belma Satır (AKP): Karanlık ilişki denmez.

Lütfü Türkkan (İYİ Parti): Kapkaranlık ilişki denir.

Akbaşoğlu (AKP): Hakikaten yani Sayın konuşmacı eski bir bürokrat. Bu konuda gerçekten vicdanına havale ediyorum sözlerini. Kanal İstanbul Projesi hiçbir şekilde rafa kaldırılmadı. Bu konuda herhangi bir farklılık söz konusu değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini tehditle iş yapar noktada göstermek eski bir devlet adamına, devlet bürokrasisinde yer almış bir kişiye yakışmadığı için “Zırva tevil götürmez.” demiştim. Başka manada kullanmadım.

KATAR UÇAĞI FIKRASI ANLATTI

Türkkan (İYİ Parti): Sayın Başkan, ben Sayın Akbaşoğlu’na komik olmayan bir fıkra anlatmak istiyorum: Bir ülke başka bir ülkenin cumhurbaşkanına 500 milyon dolarlık bir uçak hediye etmiş, sonra gitmiş 50 milyon dolara o ülkenin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Tank Palet Fabrikasını almış.

Akbaşoğlu (AKP): Çok ayıp hakikaten.

Cemal Öztürk (AKP): Yazık ya!

Türkkan (İYİ Parti): Sayın Grup Başkan Vekili kendisine tekraren söylediği “zırva” sözünü tekrar ediyor.

Akbaşoğlu (AKP): Hayır, öyle söylemedim.

Başkan Sadi Bilgiç: Öyle söylemedi “Ben bundan dolayı bu zırva lafını kullandım.” dedi. Tutanakları isteyin.

Akbaşoğlu (AKP): Tutanaklara bakın.

Türkkan (İYİ Parti): Aynı şey değil midir efendim?

Başkan Sadi Bilgiç: Aynı şey değil.

Akbaşoğlu (AKP): Aynı şey değil.

Başkan Sadi Bilgiç: “Zırvalıyorsunuz.” demedi “Ben bu yüzden bunu söyledim.” dedi.

Akbaşoğlu (İYİ Parti): Hayır, öyle demedim. Tutanaklara bakılsın.”

KATAR, GKRY VE EXXON ANLAŞMASINI HATIRLATTI

TBMM Başkanvekili Süleyman Sadi Bilgiç, AKP’li Akbaşoğlu’nun “sözlerinin devlet bürokrasisinde yer almış bir kişiye yakışmadığını ifade ederek” İYİ Partili Erhan Usta’ya sataştığını belirterek kendisine söz verdi. Bunun üzerini yeniden kürsüye gelen İYİ Partili Erhan Usta, “Akbaşoğlu ile aynı düzeyde konuşma yapmak istemediğini belirterek” şöyle konuştu:

“Şimdi, mesela şurada size bir anlaşma… Şu fotoğrafa lütfen dikkat edelim, burada kimler anlaşıyor? Katar Petrolleri CEO’su Saad Sherida el-Kaabi, Kıbrıs Enerji Bakanı George Lakkotrypis ve ExxonMobil Başkan Yardımcısı Andrew Swiger 5 Nisan 2017’de Lefkoşa’da anlaşma imzalıyor. Sizin her şeyinizi verdiğiniz Katar bu işte arkadaşlar; yani, bundan mı rahatsız oluyorsunuz, bunların ortaya çıkmasından mı rahatsız oluyorsunuz?”