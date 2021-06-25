TBMM İklim Değişikliği Komisyonu’nda müsilaj sorununa dair sunum yapıldı

Komisyonda yapılan sunumda, müsilajın nedenlerinden biri "tarımsal atıklar" olduğu ifade edilerken “Kıyı bölgelerindeki ormanlar korunsaydı saman, gübre, yaprak, ot gibi bu atıkların akışının engellenebileceği" açıklamasında bulunuldu.

Sarp Sağkal
25 Haziran 2021 Cuma, 04:00
TBMM İklim Değişikliği Komisyonu’nda müsilaj sorununa dair sunum yapıldı
Abone Ol google-news

TBMM İklim Değişikliği Komisyonu’nda sunum yapan Doğa Koruma Merkezi Başkanı Uğur Zeydanlı, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun bir nedeninin de “tarımsal atıklar” olduğunu söyledi.

Marmara Denizi’nde müsilajın nedenleriyle ilgili çalışma yapan ODTÜ Bilim Gemisi’ndeki görevlilerle görüştüğünü aktaran Zeydanlı, Marmara’daki kirliliğin üçte birinin bu atıklardan kaynaklandığını aktararak “Kıyı bölgelerindeki ormanlar korunsaydı saman, gübre, yaprak, ot gibi bu atıkların akışının engellenebileceğini söyledi. 

Müsilajın temizlenmesi için bir masraf yapılacağını belirten Zeydanlı, “Onun bedeli bize ne olacak? Birtakım önleyici tedbirleri almak hep bir maliyet gibi gözüküyor ama bunları almadığınızda yirmi yıl sonra, otuz yıl sonra yaptığınız harcamaların maliyeti çok daha yüksek oluyor. Ormanlarımızı bu şekilde yönetmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum” önerisini getirdi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler