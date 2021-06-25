TBMM İklim Değişikliği Komisyonu’nda müsilaj sorununa dair sunum yapıldı
Komisyonda yapılan sunumda, müsilajın nedenlerinden biri "tarımsal atıklar" olduğu ifade edilerken “Kıyı bölgelerindeki ormanlar korunsaydı saman, gübre, yaprak, ot gibi bu atıkların akışının engellenebileceği" açıklamasında bulunuldu.
TBMM İklim Değişikliği Komisyonu’nda sunum yapan Doğa Koruma Merkezi Başkanı Uğur Zeydanlı, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun bir nedeninin de “tarımsal atıklar” olduğunu söyledi.
Marmara Denizi’nde müsilajın nedenleriyle ilgili çalışma yapan ODTÜ Bilim Gemisi’ndeki görevlilerle görüştüğünü aktaran Zeydanlı, Marmara’daki kirliliğin üçte birinin bu atıklardan kaynaklandığını aktararak “Kıyı bölgelerindeki ormanlar korunsaydı saman, gübre, yaprak, ot gibi bu atıkların akışının engellenebileceğini söyledi.
Müsilajın temizlenmesi için bir masraf yapılacağını belirten Zeydanlı, “Onun bedeli bize ne olacak? Birtakım önleyici tedbirleri almak hep bir maliyet gibi gözüküyor ama bunları almadığınızda yirmi yıl sonra, otuz yıl sonra yaptığınız harcamaların maliyeti çok daha yüksek oluyor. Ormanlarımızı bu şekilde yönetmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum” önerisini getirdi.
Video Haberler
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
- Termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
- Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
- Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı
- ATV'nin dizisinde skandal replik!
- Akşener özür diledi
- Suda yapılan şaka karakolda bitti
- Her şey bir anda oldu! Oğlum da bende şok geçirdik
En Çok Okunan Haberler
- Zam yağmuru geliyor!
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- İddiaların ardından savcılar 3 ilde harekete geçti
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Akşener özür diledi