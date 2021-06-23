Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'u yine müsilaja bağladı!

23 Haziran 2021 Çarşamba, 22:31

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ve müsilaja ilişkin açıklamalarda bulunudu.

Kanal İstanbul'a Karadeniz'den temiz su geleceğini öne süren Karaismailoğlu, Kanal'ın müsilajı temizleyeceğini iddia etti.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maalesef onlar 10 yıl önceki dünyada veya Türkiye'de kaldılar. Kirlilik son derece azaldı. Tuna Nehri'nden eskisinden çok daha az kirlilik geliyor. Kanal İstanbul'a gelinceye kadar bir mesafe var. Zaten Karadeniz kendisi arıtıyor. Kanal İstanbul'a Karadeniz'den temiz su gelecek. Boğazdan gelen Karadeniz suyunu Haliç'e transfer ediyoruz. O zaman Haliç'i kirletiyorsa orayı da kapatalım.

Hocalarımızın araştırmalarının sonucu müsilaj Marmara su sıcaklığının yükselmesi, kirlilik ve hareketsizlikten oluyor. Karadeniz 25 metre üstünden Kanal'a akacağı için temizleyecektir. Karadeniz'den 18 derecede su gelecektir. O gelen ilave suyun hareketliliği ile birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır."

İDDİASINI YİNELEDİ

Karaismailoğlu, daha önce de Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürerek, şunları kaydetmişti:

“Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."