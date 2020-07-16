TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun toplantısında İstanbul Sözleşmesi tartışması

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:05

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “Gereğini yerine getirir, çıkarız” sözlerinin ardından başlayan tartışmada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve AKP MKYK toplantılarında da ele alınan İstanbul Sözleşmesi, KEFEK toplantısında da tartışma yarattı. İstanbul Sözleşmesi’ne açık destek veren KEFEK Başkanı AKP’li Canan Kalsın, yeni yasama döneminde komisyonda yer almadı.

Yeni dönem öncesinde komisyon toplantısında ilk olarak yeni divan yönetimi için oylama yapıldı. Komisyon kanununda yer alan “siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer” hükmü ve daha önceki uygulamalar kapsamında komisyon başkanı, bir başkanvekili ve komisyon sözcülüğü için AKP’li, bir başkanvekilliği için CHP’li, katip üyelik için de HDP’li isimler aday gösterildi.

Kapalı oy ile yapılan oylamada, komisyon başkanlığına AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, başkanvekiliğine AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, komisyon sözcüsü olarak AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP kontenjanından başkanvekili olarak CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, katip üye olarak da HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu seçildi.

"BİR KADIN OLARAK TAKİP ETMEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Edinilen bilgilere göre; seçimin ardından teşekkür konuşmasında Aksal, “Burada çok güzel çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Ben komisyonda değildim ama özellikle bir kadın olarak takip etmemem mümkün değildi çalışmalarınızı. Çok güzel işlere imza attınız. Önümüzdeki dönem bunu daha ileriye taşıyacağız” dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Aksal’ın ardından söz alan HDP’li Kerestecioğlu konuyu İstanbul Sözleşmesi’ne getirdi. Komisyonun AKP’li eski başkanı Canan Kalsın’a teşekkür eden Kerestecioğlu, "Sadece endişelerimi ifade etmek için söz aldım. Size hayırlı olsun derken aynı zamanda sanıyorum ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz’ de demek istiyorum. Bütün kadınların bu yönde endişesi var. Burada İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin alt komisyonun bütün toplantılarında Cumhurbaşkanlığı temsilcisi de vardı. Burada yapılan bütün konuşmaları aktarmış olması lazım. Ama yeterince aktarılmadıysa, yeterince vakıf değilse ve çok küçük bir güruh tarafından kopartılan bir fırtınayı belki dindirmek, bizlerin bu sözleşmenin ne olduğunu daha sağlıklı anlatmasıyla olabilir" diye konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ ŞEYLERDEN VAZGEÇMEK İSTEMİYORUZ"

Kerestecioğlu, "Toplantılarda bütün üyelerin neler anlattığına, bunun etkin uygulanması halinde nelerin önlenebileceğine anlattığına şahidiz. Sadece bizim anlatmalarımız değil. Biz siyasi görülebiliriz. Öyleyiz de. Ben 40 yıldır kadın hakları mücadelesi veriyorum. Öyle görülsem de benim dışımda birileri anlatsın razıyım. Ama biz kazandığımız şeylerden vazgeçmek istemiyoruz" dedi.

"HEBA OLACAK ENDİŞENİZ OLMASIN"

Kerestecioğlu’nun sözlerinin ardından Aksal, "Bugün seçim gündemiyle toplandık. Kanunla kurulmuş bir komisyon ve hepimizin sorumluluğu çok fazla. Burada yapılan her çalışma benim için çok değerli. Daha önce yapılan çalışmaları kimse dinlemeyecek, heba olacak diye bir endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönem gündemli olarak toplandığımızda hepsini değerlendiririz. Gerekirse yaz döneminde de çalışabilecek komisyonlardan bir tanesiyiz. Yapılan çalışmalar hiçbir zaman boşa gitmez" dedi.

"CESARET EDEMEZLER DEĞİL Mİ"

Komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in "Cesaret edemezler değil mi sayın başkan" sorusu yanıtsız kalırken, Aksal tartışmalara "Gündemimiz o değil" yanıtını verdi.

"SÖZLEŞME KOMİSYONDA TARTIŞILACAK"

Komisyonda İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin başlayan tartışmada AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ise muhalefet vekillerinin yeni komisyon başkanına yönelik sorularına "İstişaresini yapacağız. İstanbul Sözleşmesi’nin istişareleri burada yapılacak. Kusura bakmayın. Öyle küçük bir güruh dediğiniz bana sorarsanız çok büyük Türk milletini ilgilendiren bir konu. Kusura bakma. Öyle şey olur mu? Neyin sözünü alıyorsun" ifadeleri ile karşılık verdi.

"KARA PROPAGANDA VE DEZENFORMASYON"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "KEFEK’i bizler çok önemsiyoruz. Siyasi partilerimiz, bakış açılarımız farklı ama sonuçta kadın hakları açısından, kadın sorunları açısından adım adım yapılan şeyler var. KEFEK’in de bunda çok büyük bir sorumluluğu, sorunların çözülmesinde de payı var. Canan Hanım’a da çok teşekkür ediyorum gerçekten grubumuz adına. O da İstanbul Sözleşmesi olsun, kadın sorunları konusunda çok yeterliliğe sahip ve bu alanda olumlu bakan bir başkandı. Biz bu süreçte aynı olumlu bakışın, bu mücadelenin artarak devam etmesini istiyoruz. Bu son süreçte köpürtülen bu kara propagandayı, bu dezenformasyonu hayretle izliyoruz. İstanbul Sözleşmesi adı gibi güzel bir sözleşme. Kadınları, çocukları, herkesi ve aileyi koruyan bir sözleşme" ifadelerini kullandı.

Yüceer, "Burada atılacak bir geri adım gerçekten hepimizi derinden üzer. Bu komisyon üyesi hiçbir arkadaşımızın da buna izin vermeyeceğinden ben de eminim. Sizler de aynı net tavrı koruyarak, bu gereksiz, eleştiriyi aşan ve saçmalığa varan tartışmalara umarım komisyon olarak son veririz" dedi.

"ÖNCE YAŞATMAMIZ LAZIM"

Konuşmaların ardından AKP’li Aksal’ın "Tartışma varsa biz de kulaklarımızı tıkıyamayız. Sonuçta erkek dediğiniz de bizim babamız, evladımız. Kadın dediğiniz de hiç unutmamak gerekiyor annelerimiz, kız evlatlarımız. Sonuçta bir bütünüz. Farklı kamplar gibi bakmamak lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Ümit ediyorum ki tek gündemimiz İstanbul Sözleşmesi olmaz. Onun ötesinde de katkı sunacağımız konu var ki eğer sadece İstanbul Sözleşmesi’ne kilitlenirsek yapılacak o kadar çok iş var, kadınlarımız ve kız çocuklarımız için, ekonomik olarak güçlendirmek için" sözlerine muhalefet milletvekilleri kadın cinayetlerini anımsatarak "Önce yaşatmamız lazım" yanıtını verdi.