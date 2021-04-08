TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda AKP’li Ceylan, Orman Müdürlüğü’nü eleştirdi
Komisyon Başkanı Eroğlu, AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın, Orman Genel Müdürlüğü'nün fazla miktardaki odun üretimi ve orman yangınlarına müdahale konularındaki eleştirilerine “Muhalefette söz bırakmamak için mi yaptınız bunu?” yorumunu yaptı.
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AKP Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, komisyonda sunum yaptı. İklim değişikliğinin ormanlara etkilerini aktaran Çelik, “1.6 milyon hektar orman alanı kar, rüzgâr, heyelan, taşma, kuraklıktan zarar görmüştür. Fırtına ve sel gibi aşırı hava olaylarının daha sık meydana gelmesi nedeniyle bazı dere kenarı, alüvyal, eğimli ve boşluklu ormanlardaki tahribatın daha da artmasını beklemekteyiz. İklim değişikliği nedeniyle ormanlardaki biyoçeşitliliğin de azalmasını öngörüyoruz” dedi. Orman yangınlarının da arttığını aktaran Çelik, “Güzel bir çalışmayla müdahale süremizi on iki dakikalara kadar indirdik” dedi.
Çelik’in sunumunun ardından AKP'li Ceylan söz aldı. Odun üretimine ilişkin konuşan Ceylan, “O kadar aşırı bir üretim yapılıyor ki artık köylü size ‘Bu kadar üretim bizim müsaade edeceğimiz durumdan çıktı’ diye bir sürü yerde karşı çıkmaya başladı. Yani orman-halk ilişkilerini geçmişte köylüler bozarken, şimdi sanki teşkilat bozar noktasına geldi” dedi. Ceylan, “İklim değişimindeki en büyük sıkıntı ani yağan yağmurlar. Bir ayda yağacak yağmur bir saatte yağıyor. Bu yağmuru tutacak en önemli unsurların başında ormanlar gelir. Siz ormanlarda bu kadar aşırı ağaç kesimi yaparsanız yağmuru tutamazsanız felaketler olur. En son yaşanan Giresun felaketini inceleyin, orada yine, ormanlardaki aşırı ağaç kesiminden kaynaklandığı söyleyebiliriz” dedi.
‘12 DAKİKA FALAN DEĞİL’
Ceylan, Çelik'in sunumundaki “12 dakika''ya da tepki gösterek, “Nallıhan’da son üç yıl içerisinde 3 büyük yangın çıktı. Buna rağmen Nallıhan’daki en son yangına geç müdahale edilmiş, ben şahidim bizzat. ‘12 dakika’ diyorsunuz ya, 12 dakikada falan değil, bir saat sonra falan müdahale edildi ve bin hektara yakın yer yandı orada” dedi.
Muhafaza ormanlarına ilişkin de konuşan Ceylan “Adı üzerinde, muhafaza edilmesi gereken orman. Türkiye’de 55 alanda muhafaza ormanımız var. Muhafaza ormanlarında üretim yapılıyor ve bu da övülerek anlatılıyor: ‘Biz şu kadar ağaç kestik buradan’ diye. Burada zaten ağaçların boyu kısa ve ortam da büyümeye müsait değil. Burada hangi mantıkla üretim yapılır?” sorusunu yöneltti. Ceylan konuşmasını tamamladıktan sonra komisyon başkanı Veysel Eroğlu da “Muhalefette söz bırakmamak için mi yaptınız bunu?” dedi.
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