TBMM tatile girdi
TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi.
TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi. TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarını tamamlayarak, 1 Ekim’e kadar tatile girdi.
TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından yaz tatiline girdi. TBMM yasama yıl 1 Ekim tarihinde başlayacak.
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