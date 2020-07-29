TBMM tatile girdi

TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:05
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TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi. TBMM  27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarını tamamlayarak, 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından yaz tatiline girdi. TBMM yasama yıl 1 Ekim tarihinde başlayacak.


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