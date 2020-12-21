TBMM'de bugüne kadar toplam 46 vaka tespit edilmiş
TBMM kampusu içinde hizmet veren Meclis Devlet Hastanesi’nde milletvekillerine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda salgın başlangıcından bugüne kadar toplam 46 pozitif vaka tespit edilmiş.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 17 Kasım’da Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bugüne kadar 27. dönem milletvekillerinden testi pozitif çıkan ya da testi pozitif olmasa bile klinik bulgular nedeniyle Covid-19 tedavisi gören toplam kaç milletvekili olmuştur” sorusunu yöneltti.
TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından yanıtlanan önergede, “TBMM kampusu içinde hizmet veren Meclis Devlet Hastanesi’nde milletvekillerine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda önerge tarihi itibarıyla 46 pozitif vaka tespit edilmiştir” yanıtı verildi.
ÇALIŞIRKEN KAPTILAR
Adıgüzel, TBMM Başkanlığı tarafından açıklanan vaka sayısının yalnızca Meclis’te çalışırken koronavirüs kapan milletvekillerinden oluştuğuna işaret etti. Adıgüzel, “Seçim bölgelerine giderek virüs kapan ve testi orada yaptıran milletvekilleri daha fazla. Yalnızca Meclis’te virüs kapan milletvekillerinin sayısının 47 olması salgının boyutunu gösteriyor” dedi.
Toplam 584 vekilden kaçının korona olduğu konusunda farklı sayılar dile getiriliyor. Aralık ayı itibarıyla AKP grubunda bulunan 289 milletvekilinden yaklaşık 60’ı, CHP grubunda bulunan 138 milletvekilinden yaklaşık 20’si, HDP grubunda bulunan 56 milletvekilinden yaklaşık 10’u, MHP grubunda bulunan 48 milletvekilinden 4’ü, İYİ Parti grubunda bulunan 36 milletvekilinden de 4’ü yakalandı. Bu kapsamda yüzün üzerinde milletvekilinin Covid-19’a yakalandığı belirlendi.
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