TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti'nin OYAK, şehir hastaneleri ve Saros Körfezi araştırmalarına ilişkin öneriler reddedildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:28

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı. İlk olarak İYİ Parti'nin, 'OYAK'ın, Demirören Holding'e ait TOTAL'i siyasi baskıyla, zarar etme pahasına satın aldığı iddiasının araştırılması' ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, OYAK'ın, TOTAL'i fahiş fiyata satın aldığını ifade etti.

(3)OYAK müflis bir tüccarı, kurtaracak hayır kurumu değildir.

Toplumun üzerinde hissedilen siyasi baskı ne yazık ki ordu kuruluşumuzu da yormaya başladı.

OYAK'a FETÖ çökmek istedi, beceremedi,siz çöktünüz ve siyasi baskı Total’in OYAK tarafından alım sürecinde vücut buldu. pic.twitter.com/mvBPDbYqYL — Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) July 17, 2021

Öztürk, "OYAK Yönetim Kurulu, bu satın alma kararını temayüllere aykırı şekilde onayladı. OYAK'ın, TOTAL'i satın alma kararı generallere baskı yapılarak, kendileri istifaya zorlanarak alındı. Generaller, OYAK'ı ve ordumuzu yıpratmamak adına ortalık yerde konuşmuyorlar ama toplantının kamera kayıtları var" dedi.

(2)OYAK TOTAL ‘i

Demirören ‘den bile bile piyasa değerinin çok üzerinde fahiş bir fiyata satın almış. Demirören,Güzel Enerji Şirketi'nin hisselerinin tamamını OYAK'a satarak kendince güzel bir ticaret yaptı ama OYAK'a bu güzellik pahalıya patladı. pic.twitter.com/u6rGhJKjL2 — Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) July 17, 2021

OYAK'ın, müflis bir tüccarı kurtaracak bir hayır kurumu olmadığını belirten Öztürk, "Masumane düşünmeye çalışıyorum; ya OYAK'ın, askerlerimizin alın terinden toplanan paraları riske atacak kadar çok parası var ya da bu işin içinde başka bir iş var. OYAK'a FETÖ çökmek istedi, beceremedi, siz çöktünüz" ifadelerini kullandı.

AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bu satın alma işlemiyle OYAK'ın, akaryakıt pazarında yüzde 100 yerli bir firma olarak faaliyet göstereceğini söyledi.

OYAK'ın, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren en büyük ilk 5 firma içinde OPET'ten sonra ikinci yerli firma olarak yerini alacağını belirten Tan, "Sonuçta bu bir ticari alışveriş, taraflar ise ülkemizde faaliyet gösteren binlerce özel sektör firmalarından ikisi. Taraflar da yıllarca sanayi, üretim ve istihdamın içinde yer alıyor" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

'MODASI GEÇMİŞ BİR YATIRIM MODELİ'

Daha sonra HDP'nin, 'şehir hastanelerinin sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin araştırılması' ile ilgili grup önerisi ele alındı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Sağlıkta dönüşüm denilirken yapılan işlem aslında tamamıyla sağlıkta ranta dönüşüm" dedi.

'Şehir hastanelerinin, sağlığın şirketlere devri' olduğunu ifade eden İpekyüz, açılan 10 şehir hastanesinin yüzde 70'ini dört şirketin yönettiğini aktardı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, şehir hastanelerinin, gelecek nesillerin bütçe hakkını ipotek altına alan bir proje olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerini eleştiren Cesur, "Önce İngiliz mahkemelerini yetkili kıldınız sonra 'hasta garantisi' adı altında bir kılıf icat ettiniz ve bu hastanelere sürekli para ödemenin yolunu açtınız" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerini, 'modası geçmiş bir yatırım modeli', 'bir hortumlama sistemi' olduğunu öne sürerek, "Sağlığı yabancılara teslim etmişsiniz, sömürüyorlar" diye konuştu.

AKP'DEN 'ŞEHİR HASTANELERİ' SAVUNMASI

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Dünya Sağlık Örgütünün, Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdiğini söyleyerek, "Böyle olmasına karşın, şehir hastanelerini tu kaka yapmanızı hayretle karşılıyorum" dedi.

AKP döneminde yapılan 13 şehir hastanesinde, 18 bin nitelikli yatak bulunduğunu dile getiren Tamer, "2002 öncesindeki durumu bilmeden bugünkü şehir hastanelerine laf atmak bana göre anlamsız. Bir doktor olarak yer olmadığı için bir yatakta iki kişi yatırdığımı hatırlıyorum. Yer yok. Hasta refakatçileri rezalet durumdaydı" ifadelerini kullandı.

Tamer, "Pandemide bütün dünya gördü ki Türkiye'de hiçbir hasta dışarıda kalmadı, hiçbir hasta banklarda ölmedi. Çöp tenekelerinden cesetler toplanmadı. Şehir hastanelerini yapmaya, bu ülkenin insanlarına hizmete devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Bu arada CHP'nin, 'Saros Körfezi'nde yapımı devam eden FSRU Limanı'nın olası etkilerinin ve körfezin karşılaştığı diğer risklerin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi' konusunda verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.