Müzik sektörünün sorunlarına çözüm bulunması için verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 20:49

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" amacıyla Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Önergede, salgın sürecinden en çok etkilenenlerin başında gelen müzik ve eğlence sektörünün, normalleşme döneminde ayakta kalabilmek için destek beklerken, saat sınırlaması getirilmesinin, sektör çalışanlarının umutlarını “ortadan kaldırdığı”nın altı çizildi.

İYİ Parti TBMM Grubu, Türkkan'ın verdiği önergenin, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Grup Başkan Vekilimiz ve Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan tarafından "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedilmiştir. pic.twitter.com/ElXFugQ32h — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) July 8, 2021

Önergenin gerekçesinde şöyle denildi: