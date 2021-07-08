Müzik sektörünün sorunlarına çözüm bulunması için verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Parti tarafından "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" amacıyla verilen önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" amacıyla Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.
Önergede, salgın sürecinden en çok etkilenenlerin başında gelen müzik ve eğlence sektörünün, normalleşme döneminde ayakta kalabilmek için destek beklerken, saat sınırlaması getirilmesinin, sektör çalışanlarının umutlarını “ortadan kaldırdığı”nın altı çizildi.
İYİ Parti TBMM Grubu, Türkkan'ın verdiği önergenin, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.
Grup Başkan Vekilimiz ve Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan tarafından "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedilmiştir. pic.twitter.com/ElXFugQ32h— İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) July 8, 2021
Önergenin gerekçesinde şöyle denildi:
- Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı, 1 Temmuz itibariyle hayata geçecek normalleşme kararları çerçevesinde müzik yasağı saat 24.00 olarak belirlenmiştir. Salgın sürecinin bedelini en ağır şekilde ödeyen müzik ve eğlence sektörü, normalleşme döneminde ayakta kalabilmek için destek beklerken, bahse konu yasaklar sektör çalışanlarının umutlarını ortadan kaldırmaktadır.
- Müzik sektörü bu yasakların temel sebebinin, ‘salgını fırsat bilerek farklı yaşam tarzlarının baskılanması' olarak görmektedir. Kamuoyunda bütün yasak ve sınırlamaların kaldırılması beklenirken, müzik yasağının 24.00 olarak belirlenmesi yalnızca eğlence ve müzik sektörünün sorunlarını derinleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda iktidarın kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumu dönüştürücü etkisinden ne denli endişe ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
- İktidarın salgın boyunca benimsemiş olduğu toplumu kutuplaştıran, paydaşlar arasında nefret duvarları ören, ayrıştıran, ötekileştiren söylem ve politikaları telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Tüm bu hususlar ışığında, müzik sektöründeki sorunların araştırılması ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler üretilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.
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