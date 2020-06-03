TBMM’nin ilk gündemi bekçiler

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına, nisan ayında Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmişti. Genel kurul çalışmaları, TBMM Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, 48 günlük aranın ardından koronavirüs önlemleri ile yeniden başladı.

MASKELİ ÖNLEM

Milletvekilleri sosyal mesafe kuralı kapsamında aralıklı otururken, oturuma katılan milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı. CHP milletvekilleri ise Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maskeler kullandı. Genel kurulun ilk gündemi ise salgın nedeniyle görüşmeleri ertelenen, çarşı ve mahalle bekçilerine görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilme ve kimlik sorabilme gibi yetkiler tanıyan “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi” oldu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu da toplanarak “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni ele aldı. Adalet Komisyonu ise bugün toplanarak 2. Yargı Paketi olarak da adlandırılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni; Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşecek.