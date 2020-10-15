TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem: Kurban kesip dua ettiler
TCDD yöneticileri bir daha kaza olmaması için Ankara Tren Garı'nda kurban kesip dua etti.
TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ve birim amirleri tren kazalarına karşı Ankara Tren Garı’nda kurban keserek dua etti.
Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, sinyalizasyon başta olmak üzere bir çok kurumsal hata ve eksiklik nedeni ile sürekli kazaların yaşandığı TCDD'nin yöneticileri bugün Ankara Garı'nda kurban kesmek için toplandı. TCDD Genel Müdür Yardımcısı Altun ve diğer yöneticiler, iki koyunun rayların yanına yatırılarak kesilmesinden sonra kazalara karşı toplu dua etti
DÖRT GÜNDE ÜÇ KAZA OLDU
Kazaların yaşanmaması için kurban kesilmesi ve dua edilmesini eleştiren BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, BirGün'e şunları söyledi:
"Geçtiğimiz hafta dört gün içerisinde TCDD'de üç önemli tren kazası oldu. İki makinist hayatını kaybetti, iki makinist ağır ve iki makinist de hafif yaralandı.
Ulusal demiryolu ağında sinyalizasyon sistemi ile çalışan bölgelerde gerek demiryolu hattı boyunca gerekse lokomotif üzerindeki trafik seyrini sağlayan elektronik haberleşme sistemlerinde ciddi eksiklikler bulunuyor. Kontrol sistemleri tam olarak her zaman çalışmıyor. TCDD Taşımacılık A.Ş Yönetimi bu eksiklikleri giderme yerine bugün Ankara Gar sahasında kurban keserek dua etti."
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