TCDD'den 'Söğütlüçeşme'ye AVM' projesi için açıklama

15 Eylül 2020 Salı, 14:18

Kadıköy Söğütlüçeşme’deki TCDD arazisine yapılmak istenen ve büyük tepki çeken AVM projesine ilişkin TCDD Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Projenin 'Söğütlüçeşme İstasyon ve Yaşam Merkezi Projesi' diyerek anlatıldığı açıklamada, kurum tarafından projelendirilen ve ruhsat onay süreci devam eden projenin Kadıköy'e "ekolojik anlamda değer katacağı" savunuldu ve bir AVM olmadığı iddia edildi.

Projeyle yolcular için "güzel bir ortam" oluşturulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projede tasarlanan ticari alanlar sadece yolcu ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış olup proje ruhu ile uyumlu yeşil alan içinde çözümlenmiştir. Proje ekolojik anlamda Kadıköy'e değer katacak bir eser hüviyetindedir. Söz konusu alan ve özellikle viyadüklerin altında kalan alanların tamamı yeniden düzenlenerek hayata kazandırılacak, vatandaşımız için ferah, güvenli alanlara dönüştürülecektir. Seyahatlerinde demir yolunu tercih eden vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunarken, Kadıköy ve İstanbul'a değer katan örnek bir yaşam merkezini de halkımıza armağan etmiş olacağız."