TCMB açıkladı: Net rezervler 20 milyar 430 milyon dolara geriledi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:49

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 20 milyar 914 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçen hafta 484 milyon dolar düşerek, 20 milyar 430 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervlere ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, bir önceki hafta 59 milyar 240 milyon dolar olan döviz rezervleri, 2 Temmuz ile sona eren haftada 59 milyar 619 milyon dolara geldi. Merkez'in altın rezervleri 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 100 milyar 158 milyon dolar olan seviyesinden 100 milyar 214 milyon dolar seviyesine geldi. Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

NET ULUSLARARASI REZERVLERİ 484 MİLYON DOLAR AZALDI

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri ise bir haftada 484 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 20 milyar 914 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 2 Temmuz ile sona eren haftada 20 milyar 430 milyon dolara geldi.