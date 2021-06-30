Bakan Elvan'dan Merkez Bankası çıkışı: "Müdahale söz konusu değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

AA
30 Haziran 2021 Çarşamba, 11:28
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası çıkışı:
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler