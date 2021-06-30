Bakan Elvan'dan Merkez Bankası çıkışı: "Müdahale söz konusu değil"
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.
Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 30, 2021
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin
geliştirilmesidir.
Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir.
Video Haberler
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, 'hata benim' deyip helallik istedi
- Ali Edizer bu kez Elmalı'daki kararı savundu
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- 'Delta varyantı' vaka sayısını açıkladı
- Adli tıp uzmanı profesör: Bu delilleri göz ardı edemez
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Türkiye'yi sarsan olayda sunucunun zor anları
- Doğu Perinçek'ten yeni Kanal İstanbul açıklaması
- Peker'e Sana 24 saat süre yanıtı
- 'Bu resimlerin kaç katını yaşadı bu çocuklar!'