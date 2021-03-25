TCMB binası taşınıyor: 'Önce kasayı boşalttılar şimdi de binayı'

25 Mart 2021 Perşembe, 11:13

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Merkez Bankası’nın Ankara’dan İstanbul’a taşınma süreciyle ilgili TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergesinde taşınma kararını eleştirirken, Merkez Bankası’nın eritilen rezervlerini hatırlattı. Emir, “Dalgalanan kura müdahale gerekçesiyle Merkez Bankası rezervinden 128 milyar dolar eritildi. Bu rezerv, kimlere hangi kurdan ve ne amaçla satıldı belli değil. AKP iktidarı, halen 128 milyar doların kimin kasasına gittiğini açıklayamıyor. Önce kasayı boşalttılar şimdi de binayı boşaltıyorlar” dedi.

YERALTI DEPOSU MALİYET GETİRECEK

1930’dan beri idare merkezi Ankara’da bulunan Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınmasının idari, mali ve hukuki açıdan sorunlu olduğunu belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası binası, hazır, düzgün işleyen, emanet ve kıymetlerin güvenle saklanabildiği, işlemlerin yapılabildiği bir binadır ve bir merkez bankasında bulunması gereken tüm ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlenmiş bir sistemi bünyesinde barındırır. Yeraltı deposunun İstanbul’a taşınması çok büyük bir maliyet getirecektir. Bu olanakları bırakıp taşınmanın ve yeniden bu özel şartları oluşturmanın sürekli ek maliyeti olacaktır.

Merkez Bankası’nda iletişim ve dış ilişkiler, piyasalar, bankacılık ve finansal kuruluşlar, araştırma ve para politikası genel müdürlükleri tam kadro İstanbul’a taşınırken bugüne kadar İstanbul’a giden personel sayısı 400’ü geçmiştir. Yüzlerce çalışan ise aileleri de göz önünde bulundurulduğunda şehir değişikliğinden dolayı mağdur olacaktır.

TAŞINMA İŞLEMİ YASAYA AYKIRI

Bunun yanında 1211 sayılı Kanun’a göre Merkez Bankası’nın merkezi Ankara’dır. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması için bir kanun değişikliği gerekmektedir. Kanun değişikliği yapılmaksızın sürdürülen taşınma işlemi hukuka aykırılık oluşturmaktadır."