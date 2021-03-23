Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın banka genel müdürleriyle bir araya gelecek
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın öğleden sonra banka genel müdürleri ile tekrar bir toplantı yapacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu ile bir araya gelmişti.
TCMB, Reuters'ın sorusu üzerine ilgili toplantıyı doğruladı.
Böylece yarınki toplantı ile birlikte Pazar günü görüşülmeyen banka genel müdürleri ile de toplantı yapılmış olacak.
Reuters'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre banka genel müdürleri ile toplantı yarın öğleden sonra geç saatlerde gerçekleşecek.
Reuters'ın Pazar günkü toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.
Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişiminin zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilite yerine soru işaretleri ve güven endişelerini getirirken yatırımcılar artan risklere dikkat çekerek TL varlıkları yeniden fiyatlıyorlar.
TL dün dolar karşısında %10'a yakın değer kaybederken borsa ve bankacılık endeksi de benzer şekilde %10 değer kaybı yaşadı. Bu TL için son 20 yılda görülen en büyük ikinci piyasa hareketi.
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