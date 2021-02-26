TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ne kadar? İşte rakamlar
Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2.6 artarak 95.7 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7.2 artarak 51.9 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.5 azalarak 42.2 milyar dolara düştü.
Buna göre; vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) 28.2 milyar dolar ile sabit kaldı.
Bu tutarın yaklaşık 22.9 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.9 milyar doları bir ay vadeliydi.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler Ocak'ta aylık bazda yüzde 3.6 artarak 48.4 milyar dolara yükseldi.
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