TCMB'den yeni karar
Merkez Bankası (TCMB) yarından itibaren uluslararası rezervler ve döviz likiditesine ilişkin veri tablolarını aylık frekansa ek olarak haftalık da açıklayacak.
Merkez Bankası (TCMB) yarından itibaren uluslararası rezervler ve döviz likiditesine ilişkin veri tablolarını aylık frekansa ek olarak haftalık da açıklayacak.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "TCMB internet sitesinde İstatistikler/Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi sayfasında aylık olarak yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, 28 Ocak tarihinden itibaren aylık frekansa ek olarak Perşembe günleri saat 1430'da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacaktır" denildi.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
Video Haberler
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'