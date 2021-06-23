TDP Genel Başkanı Sarıgül: Suç işleyen partiliye ceza verelim, bir partiyi yok etmeyelim
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP'ye kapatma davasına ilişkin, "Milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasetin gündemindeki bazı konulara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
AKP'nin tepki ve uyarılara rağmen vazgeçmediği Kanal İstanbul projesine değinen Sarıgül, bu projenin millete, kamuya, doğaya ve çevreye hiçbir yararı olmadığını dile getirdi.
"Kanal İstanbul'un, milletin iradesine ve geleceğine karşı durmak olduğunu" savunan Sarıgül, "Tarihte İstanbul, Osmanlı'nın kalesi, bugün de Cumhuriyetimizin yanan meşalesidir, bu kaleyi koruyalım, meşaleyi söndürmeyelim." ifadesini kullandı.
HDP'ye yönelik kapatma davası için de görüşünü açıklayan Sarıgül, parti kapatmanın, demokrasi ve özgürlükler meselesi olduğunu belirterek "Kapatılan her parti, tekrar açılmış, bu defa daha çok oy almış. Kapatılan her parti, yeniden kurulmuş hem de iktidar olmuş. O halde bu sonuçsuz kavga niye yapılıyor? Suç işleyen partiliye ceza verelim, suçu ağırsa onlara siyaset yasağı da getirelim, ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim, seçmenle savaşmayalım. Ceza ve sorumluluk şahsidir ve bireyseldir." değerlendirmesini yaptı.
Sarıgül, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzik sesinin saat 24.00'e çekilmesini de eleştirerek, yasağı "çağdışı" olarak gördüğünü belirtti.
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