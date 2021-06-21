HDP'den iddianame kararına ilk tepki: "AYM tarihi fırsatı heba etti"
HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AYM'nin HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesi tamamlandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini açıkladı
Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AYM'nin HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.
AYM'nin kararını değerlendiren HDP'li Sancar, "AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu" dedi.
Sancar devamında şunları söyledi:
"AYM iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı. AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız. AYM’nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz. Bu davanın iddianamesi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir.
HDP’yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır. Bu davada verilecek karar sadece HDP’ye yönelik olmayacaktır.
AYM, HDP’yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır."
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Aslanov'a pişmanlık dilekçesi baskısı
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu
- Asistan hekimlere büyük ayıp