Konu: HDP’nin oyu

19 Haziran 2021 Cumartesi

HDP’ye kapatma davası sürecinde AKP’den HDP’ye, HDP’den CHP ve İYİP’ye mesaj trafiği yaşanıyor. Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça, HDP’nin oyu daha da değer kazanıyor.

Öncelikle son bir haftada yaşananları kısaca özetleyelim:

ÖNPAZARLIK MESAJLARI

1. AKP’li Mehmet Metiner, “HDP’yi kapatmak çözüm mü?” başlıklı yazısında Cumhur İttifakı’na şu mesajı verdi: “Özellikle HDP’nin ana damarını oluşturan dindar-milliyetçi Kürtlerin hassasiyetleri ve talepleri doğru okunmazsa, en önemlisi de onları kazanacak yeni bir siyasi akıl devreye alınmazsa, HDP’nin kapatılması tek başına çözüm olmaz. Bu işi mahkemeye havale etmekle sorunu çözmüş olmayız. Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline!” (Yeni Şafak, 11.6.2021)

AKP’nin pek gönüllü olmadığı, MHP’nin baskısıyla HDP’ye kapatma davasının açıldığı şartlarda, dikkat çeken bir mesajdı. Üstelik tam da o günlerde HDP’nin CHP ve İYİP cephesiyle ilişkileri tartışılıyordu.

2. İrfan Aktan’ın sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, “Mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız?” diyordu (Gazete Duvar, 12.6.2021).

3. Murat Aksoy’un sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş şu mesajı verdi: “Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız.” (Politik Yol, 14.6.2021)

4. Ferit Aslan’ın sorularını yanıtlayan Altan Tan, HDP yönetimine şu mesajı veriyordu: “Neden bir tarafa, Recep Tayyip Erdoğan’a keskin bir düşmanlık, öbür tarafa bedava bir dostluk kuruyorsunuz? Kürtler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde altından değerli bir fırsat yakalayacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekir.” (Medyascope, 15.6.2021)

5. Kobani davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bilgen, 15 Haziran’da tahliye edildi. Bilgen, 12 Ekim 2020’deki “HDP tersine Türkiyelileşme yaşıyor” eleştirisiyle HDP içinde bir tartışma başlatmıştı.

6. İlginçtir, tam da bu süreçte, Çetin Doğan başta yedi kişinin Balyoz kumpasındaki beraat kararı bozuldu (14.6.2021).

SARAY’IN İNCE HESAPLARI

Anayasanın 101. maddesi açık: “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” Yani Haziran 2023’te yapılacak seçimde anayasaya göre Erdoğan’ın aday olabilmesi mümkün değil. Peki, nasıl aday olabilir?

Anayasanın 116. maddesine göre “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” Bunun olabilmesi için de TBMM’nin, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi geriyor. Oysa TBMM’de 289’u AKP’li, 48’i MHP’li, toplam 337 Cumhur İttifakı milletvekili var. Yani 23 milletvekili eksik.

Denilebilir ki madem muhalefet erken seçim istiyor, bu durumda onların desteğiyle zaten rahatça seçim kararı alınabilir. Doğru. Ancak AKP ile MHP’nin oyları, Erdoğan’ı iktidara taşımaya yetmiyor. Üstelik mevcut oy oranı da gün geçtikçe eriyor. Yani Erdoğan’ın MHP’den vazgeçmeden Kürtlerin de oyunu almaya ihtiyacı var.

İşte bu aritmetik nedeniyle bir süredir Saray’da ince hesaplar yapılıyordu. Erdoğan’ın “Kürt-İslam Partisi” HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’la Saray’da görüşmesinden Öcalan’ın “televizyona çıkarılarak konuşturulacağı” iddiasının ekranlardan telaffuz edilmesine kadar bir dizi gelişme, doğrudan HDP’yi ilgilendiriyordu. HDP’nin bölünerek Öcalan üzerinden bir parçasının Cumhur İttifakı’na eklemlenmesi beklentisi konuşuluyordu.

HDP’YE SALDIRI

Bütün siyasi aktörler HDP’nin oyuna odaklanmışken, İzmir’den kanlı bir saldırı haberi geldi. Ülkemizdeki siyasi cinayetler zincirine bir halka daha eklendi: HDP İzmir İl Örgütü’ne saldıran “bir kişi”, parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdü.

Önemle vurgulayalım: Bu tür siyasi cinayetler, tetikçiden ibaret değildir.

Bu alçakça saldırının hukuk ve siyaset tarafından aydınlatılabilmesi, Türkiye’nin girdiği kritik süreci en az hasarla atlatmasını sağlayacaktır.