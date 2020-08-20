Tecavüzcü haberine erişim engeli getirildi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Antalya’da 23 yaşındaki G.C’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla 2008’de tutuklanan, 2012’de de 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan milli güreşçi Recep Çakır’ın hakkında çıkan tecavüz haberlerine erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Birçok sitede bulunan haberlere, ‘unutulma hakkı’ gerekçe gösterilerek erişim engeli kararı getirildi.

Bianet’in haberine göre, İnsan Hakları Savunucusu ve Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak konuya ilişkin “Bu olayda unutulacak bir durum yok. Burada yargı kararı var ve hüküm giymiş. Aklanmış olsaydı o zaman çok daha farklı konuşuyor olurduk. Yapılan kararların uygulanmasına ilişkin yöntemde değişiklik sadece. Yeni gelen yasa kişilik hakları nedeniyle erişim engelleme kararına ek olarak içeriğin silinmesini de getirdi. Ve kararın uygulanmamasına para cezası getirildi. Sonuç olarak da böyle bir durum ortaya çıkmış oldu. Haber içeriğini çıkarma kararı gelirse siteler bunu uygulamak durumunda kalacak. Çünkü işin ucunda para cezası var. Aslında bunu unutulma hakkının geldiği şeklinde değil, sansürün zorunlu kılınma halinin geldiği şeklinde olarak okunmalıyız” diye konuştu.