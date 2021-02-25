Tecavüzden yargılanan Musa Orhan yine konuşmadı
Batman’da, intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'ın, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Orhan, susma hakkını kullanırken, duruşma 1 Haziran'a ertelendi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, ”Nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Siirt ve Batman Barosu ile Orhan'ın avukatları katıldı. Ankara'dan SEBGİS ile duruşmaya katılan Orhan, susma hakkını kullandı.
Mahkeme heyeti; cumhuriyet savcısı, İpek Er'in ailesinin avukatı ve sanık Musa Orhan'ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı. Sanık Orhan'ın sosyal medya hesapları olup, olmadığının incelenmesi için duruşma, 1 Haziran'a ertelendi.
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