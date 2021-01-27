TEGV 2021’de daha çok çocuğu uzaktan eğitimle buluşturacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) uzaktan eğitim çalışmalarında bugüne kadar 30 şehirde, dezavantajlı bölgelerde okuyan ve salgın nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen toplam 8 bin 374 çocuğu eğitimle buluşturdu. Vakıf, salgın başladığından bu yana yüz yüze ve çevrimiçi eğitim çalışmalarını bir arada sürdürüyor.

Vakfın 26. doğum günü nedeniyle düzenlenen çevrimiçi basın buluşmasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, 2020’de yaşanan zorlukları aşabilmek için çalıştıklarını belirterek “Uzun zamandır planladığımız TEGV’in dijital platformunu hayata geçirerek uzaktan eğitim vermeye başladık. Yüz yüze eğitim bizim temel felsefemiz; elbette bundan vazgeçmiyoruz. Ancak koşulların gerekliliğine uyarak uzaktan eğitime geçiş sürecini hızlandırdık. Çocuklarımızla fiziksel olarak bir arada olamasak bile, teknoloji sayesinde onlara nitelikli eğitim desteği vermeye devam edebiliyoruz. Hayalimiz, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında anılması. Bu hayalin gerçek olması için çocuklarımızın potansiyeli çok yüksek. Görevimiz, bu çocuklara nitelikli eğitim için katkı sağlamak” dedi.

Genel Müdür Sait Tosyalı da uzaktan eğitim nedeniyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını karşılamak amacıyla Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği’nin desteğiyle yürütülen “Yeni Dünya” kampanyası kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın tablet bağışı yapıldığını söyledi. İstanbul/Beykoz, Van/Gevaş ve Erciş, Siirt/Kurtalan, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak/Cizre ve Mardin/Savur’a bağlı köy okullarındaki 700 çocuğa tabletlerin teslim edildiğini belirten Sait Tosyalı, “Tüm eğitim dostlarımızın ve duyarlı kurumların katkılarıyla daha da büyüyeceğine inandığımız kampanyamızla başka köylerdeki çocuklarımızı da tabletleri ile buluşturarak uzaktan eğitimlerinden geri kalmamaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep, Şahinbey ilçesi Burç İlkokulu Müdür Yardımcısı Kasım Yıldırım, uzaktan eğitim başladığında okuldaki öğrencilerin yüzde 90’ının tableti olmadığına, öğretmenlerin bu çocuklara eğitim vermek için çabaladığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yeni Dünya projesine dahil olduğumuzu öğrenince okuldaki karamsar hava dağıldı. İlk defa kendilerine ait tabletleri oldu. Bir öğrencimiz ‘rüyamda tablet verildiğini gördüm’ dedi. Bu çocuğumuzun da rüyası gerçek oldu. Derslere katılımda patlama yaşandı.”

İKİ YENİ BİRİM

TEGV’in 2021 planları arasında iki yeni etkinlik noktasını hizmete açmak yer alıyor. Lila Group sponsorluğunda inşaatı tamamlanma aşamasında olan Çorlu Aysel Öğücü – Lila Öğrenim Birimi’nde yılda yaklaşık 3 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 2008 yılında hayatını kaybeden TEGV’in miras bağışçısı Nirun Şahingiray adına Van’da yaptırılacak eğitim parkının 2021 yılı sonundan önce çocuklara ev sahipliği yapması amaçlanıyor. Burada yılda beş bin çocuğa eğitim verilecek.