Tehdide 2 yıl 6 ay hapis cezası
Eğitim - Bir Sen’in İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz’un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit etmesine ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme Yavuz’a ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak 2017’de yapılan Adalet Yürüyüşü’ne yüz binlerce kişi katılmıştı. Yürüyüşün 16. gününde Talat Yavuz ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit etmişti. “Düzce’de yürüyüş alanına dökülen gübrenin uyarı niteliği taşıdığını” belirten Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında özetle “Gerekirse tatile giden bütün üyelerimizi göreve çağırır, Maltepe’yi size dar ederiz, bekliyoruz. Maltepe Cezaevi bu görüntüsüyle daha çok haini bünyesinde barındırabilir” ifadelerini kullanmıştı.
Yavuz hakkında Adalet yürüyüşüne katılan CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan suç duyurusunda bulunmuştu. Yavuz hakkında İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme Yavuz’u ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı.
‘BARIŞÇIL BİR EYLEMDİR’
CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde yapılan Adalet Yürüyüşü yüz yıllar geçse de ülkemizde ve dünyada her zaman barışçıl bir eylem, bunun yanında da adalete özlem olarak hatırlanacaktır. Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun hiç kimsenin hukuksuzluğa uğramadığı günleri hayal ediyoruz. Hem CHP’nin hem de Millet İttifakımızın öncülüğünde bunu da hep beraber mutlaka başaracağız” dedi.
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