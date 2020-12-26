Tekel bayilerine bırakılan ‘lanet’ bildirilerine tepki

26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:38

Ankara, Konya, Çankırı ve Çorum gibi illerde, tekel bayilere “İçki satan, alan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir” yazılı tehdit bildirileri bırakıldı. Bildirileri bırakanların, tekel bayi görevlilerine “Allah sizi ıslah etsin, bu işten kurtarsın” dedikleri öğrenildi.



Cumhuriyet’e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, “devletin içinde yuvalanmış tarikat ve cemaatler olduğunu, daha önce de baskıya maruz kaldıklarını” belirtirken, şimdi de sahada “tarikat elemanları eliyle baskı ve yıldırma politikası izlendiğini” kaydetti. “Devletten nemalanan ve insanların dini duygularını sömürerek geçinen cemaatların”, devlete en büyük vergiyi veren tekel bayilere baskı kurmak istediğini aktaran Dündar, “Niye? Kendi kafalarının arkasındaki, hayallerindeki kurmak istedikleri devletten dolayı. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve anayasal bir devlet” diye konuştu.

‘KUL HAKKI YEMEK DE GÜNAH’

Tekel bayileri olarak yasal ürünleri sattıklarını ve “alın terleri ile evlerine götürmek için çalıştıklarını” vurgulayan Dündar, “Biz, bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Konu sadece alkol satmak değil, yaşam tarzı özgürlüğünü korumak. Alkolü kaldırır, başka ürün de satarız, o önemli değil ama bunlar baskı kurdukça hangi birini yaşamımızdan kaldıracağız?” sorusunu yöneltti.

Dündar, şunları kaydetti:

“Cemaat yurtlarında çocuklar tacize, tecavüze uğrarken, onların önünde de bildiri dağıtsınlar. İşçiler işten atılırken, evlerine ekmek götüremedikleri için kendilerini yakarken, gidip onların da dertlerine derman olsunlar. Kendileri saltanat sofraları kurup geçinmek yerine, gitsinler bu insanlara ekmek bulmanın derdine düşsünler, tarikat yurtları önünde eylem yapsınlar. Bu ülkenin doğası katledilirken, ‘çevrenizi temiz tutun, kirletmeyin, ağaçları kesmeyin’ diye bildiri dağıtsınlar. Kuran’da kul hakkı yemek de günahtır. Bunlara da karşı durmaya çağırıyorum.”

Dündar, bildiriyi dağıtanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.