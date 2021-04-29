Tekel bayilerine 'Bu belgeyi imzalamayın' çağrısı: Anayasal hakkınız var
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yasal dayanağı bilinmeyen belgeyi paylaşarak, "Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın, imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" dedi.
Polislerin tekel bayilere içki satışı yapmayacaklarına dair imzalattığı tebliği belgesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu tebliğin yasal bir dayanağı olmadığını belirterek, bayilere 'İmzalamayun' çağrısında bulundu.
Aybaş, "İçki satışının yasağı tekel bayilerine tebliğ edilmeye başladı. Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın, imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" dedi.
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