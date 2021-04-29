Tekel bayilerine 'Bu belgeyi imzalamayın' çağrısı: Anayasal hakkınız var

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yasal dayanağı bilinmeyen belgeyi paylaşarak, "Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın, imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 12:00
Tekel bayilerine 'Bu belgeyi imzalamayın' çağrısı: Anayasal hakkınız var
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Polislerin tekel bayilere içki satışı yapmayacaklarına dair imzalattığı tebliği belgesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu tebliğin yasal bir dayanağı olmadığını belirterek, bayilere 'İmzalamayun' çağrısında bulundu.

Aybaş, "İçki satışının yasağı tekel bayilerine tebliğ edilmeye başladı. Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın, imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" dedi.


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