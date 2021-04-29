Yurttaşa alkol yasağını sorduk: Alkolün vergisini seviyorlar kendisini sevmiyorlar I SOKAK RÖPORTAJI

Tam kapanma kararıyla birlikte alkol satışı da yasaklandı. Yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, tekel bayilerinin istisna kapsamında olmadığını belirterek, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet TV mikrofonunu yurttaşa uzattık.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 10:02
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