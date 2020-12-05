Tekellere 'acilen kapatın' mesajı

Kısıtlamalarla ilgili genelgelerde yer almamasına rağmen alkol satışı yapan iş yerleri, polis tarafından kapatıldı. Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli “Tekel ayrımı genelge içeriğinde yoktur ama sabah kuruyemişçi esnafımız dükkanlarını polis eşliğinde kapatmak zorunda kalmışlardır. Küçük esnafımız mağdur edilmiştir” diyerek sorunun çözülmesini talep etti.

ANKA
05 Aralık 2020 Cumartesi, 17:03
Tekellere 'acilen kapatın' mesajı
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Üyelerine gönderdiği mesaj ile hafta sonu için 10.00 ile 17.00 arasında dükkanlarını açabileceklerini söyleyen Ankara Kuruyemişçiler Odası, bu sabah gönderdiği mesajla iş yerlerinin kapatılmasını istedi.

Mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm içki ve alkol satan iş yerlerinin hafta sonu kapalı olmasına karar verdiği öne sürülerek, üyelerinin cezai işlem ile karşılaşmamaları için iş yerlerinin “acilen” kapatılması gerektiği belirtildi.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytaç Sevimli,şu değerlendirmeyi yaptı.

“Tekel satan küçük esnaf mağdur durumda. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, kuruyemişçi esnafımız cumartesi ve pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında faaliyet gösterecek. Tekel ayrımı genelge içeriğinde yoktur ama sabah kuruyemişçi esnafımız polis eşliğinde dükkanlarını kapatmak zorunda kalmışlardır. Büyük marketler alkol satışı yaparken, küçük esnafımız mağdur edilmiştir. Dükkanlarını kapatmışlardır. Böyle bir genelge yokken polis memurları tarafından kapatılmıştır. Sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekel satan genelge içeriğinde yoktur ama genelgede olmadığı halde dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Alkol satan üyelerimiz, temel gıda da satıyor” dedi.  

Sosyal medya hesabından kararı duyuran CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de “İktidar esnafla adeta dalga geçiyor” tepkisini gösterdi.


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