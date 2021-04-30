Hatay'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ikametlerinde 'sahte içki' üretimi ve satışı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Höyük Mahallesi'nde ikamet eden E.D., F.Ç, M.K. ve L.A.'nın ikametlerinde 'sahte içki' üretttiği ve satışını yaptığı bilgisini aldı.
İhbar üzerine harekete geçerek Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte belirlenen adreste arama yapan ekipler, 908 litre 'boğma' olarak tabir edilen içki, 1 ton 117 litre fermente alkol, 4 adet pişirme teknesi ve 2 adet pişirme kazanı ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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